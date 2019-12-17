Как отмечается в документе, новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года. На получение грантов смогут претендовать только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели.

"Гранты предоставляются в рамках подпрограммы "Туризм" госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика" в целях реализации мероприятий, направленных на увеличение объема туристских услуг, числа ночевок, а также на приобретение туристского оборудования, модульных гостиниц, катеров, мототехники, микроавтобусов. Также деньги будут выделяться на разработку новых туристских маршрутов и реализацию социальных проектов в отрасли, в том числе создание безбарьерной среды", — говорится в постановлении.

Как отмечается в документе, предприниматели должны представить свои проекты по развитию туризма на конкурс в Ростуризм, а специально созданная комиссия определит победителя.

Ведомство обязано проводить подобный отбор не менее, чем раз в год. В течение календарного года один участник конкурса может заключить только одно соглашение с Ростуризмом о предоставлении гранта, а сумма не может превышать 3 млн рублей. При этом победитель должен будет вложить в свой проект собственные средства — не менее 30% от объема запрашиваемого гранта.

"В случае нарушения целей и условий предоставления гранта, а также в случае недостижения результатов, установленных соглашением, выделенные средства подлежат возврату в федеральный бюджет", — подчеркивается в постановлении.

Однако если планы предпринимателя по реализации проекта были нарушены "вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы", то грант возвращать не нужно.