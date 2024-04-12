«Зимний сезон на «Манжероке» стартовал в начале ноября и завершился 7 апреля. Продолжительность сезона катания составила 150 дней. Продлить сезон катания помогли искусственное оснежение и развитие инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Общая протяжённость горнолыжных трасс курорта превысила 30 км, в ближайшие годы ее планируется довести до 80 км, а в долгосрочной перспективе – до более 225 км. Здесь построены трасса для тюбинга и сноу-парк.

«Людей, занимающихся зимними видами спорта, становится все больше, об этом свидетельствуют цифры. К примеру, в этом зимнем сезоне было реализовано 170 тысяч спортивных ски-пассов, в то время как экскурсионных подъемов — 41 тысяча», — сообщил генеральный директор курорта Владимир Щербинин.

Зимой на курорте прошло 22 спортивных мероприятия, в которых приняли участие 1260 спортсменов разных возрастов. «Манжерок» принял сразу несколько соревнований федерального уровня. Так, здесь состоялись юношеские соревнования по горнолыжному спорту «Надежды России», этап Кубка России по горнолыжному спорту, всероссийские соревнования «Кубок курорта Манжерок» и другие. В марте на курорте прошли VIII Всероссийские «Старты Мечты» по горнолыжному спорту среди детей с особенностями здоровья.

«Постоянно растущий турпоток стимулирует развитие не только самого курорта, но и прилегающих объектов. По данным SberCIB Investment Research, Республика Алтай стала одним из самых быстрорастущих регионов СФО. В частности, строительная отрасль региона показала рост на 26% в 2023 году. Безусловно, во многом это происходит благодаря развитию курорта и туристического кластера в регионе», — подчеркивает зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Всесезонный горный курорт Манжерок расположен у подножия горы Малая Синюха в 36 км от аэропорта Горноалтайска. Первая канатная дорога и первые гостиничные корпуса были построены в 2010 году. С 2012 года курортом управляет Сбербанк.