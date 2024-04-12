"Дериваты находящегося под угрозой исчезновения животного перевозил в своем багаже 54-летний россиянин. Он следовал в Китай в составе туристической группы и был задержан при проведении оперативно-разыскных мероприятий в пункте пропуска Пограничный", — говорится в сообщении.

Инспекторы обнаружили во время досмотра три зуба — они находились в свертке в кармане куртки. В санузле пограничного перехода нашли еще 10 зубов. Как оказалось, к перевозке нарушитель привлек троих знакомых, однако после его задержания они избавились от товара, выбросив зубы в мусор.

Сам нарушитель рассказал, что зубы кашалота ему отдал знакомый гражданин КНР. За вывоз дериватов в Китай ему предложили деньги.

Останки кашалота, являющиеся культурной ценностью, были изъяты. В отношении россиянина и его знакомого из Китая было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере по предварительному сговору). Им грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.