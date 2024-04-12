"С 12 апреля на территории ЕАО введен режим ЧС в лесах. Нарушителям грозит крупный штраф", — говорится в сообщении.

Отмечается, что запрещено выходить в лес на охоту, рыбалку, собирать дикоросы и гулять.

Ранее сообщалось, что с 5 апреля в области введен особый противопожарный режим, на территориях лесного фонда ведется патрулирование. Нарушителям грозят штрафы от 3 до 500 тыс. рублей.

11 апреля в Биробиджанском районе был локализован крупный природный пожар, действующий на площади в 1035 га.

По данным синоптиков, в регионе ожидается сухая и ветреная погода, температура днем повысится до плюс 23 градусов.