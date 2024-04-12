Он добавил, что пострадавших в результате инцидентна нет, каких-либо повреждений ни воздушное судно, ни инфраструктура аэропорта не получили.
"Техническую неисправность в ближайшее время устранят. Самолет пройдет общую оценку технического состояния специалистами перед выполнением дальнейших рейсов", — отметил глава Вологодской области.
Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, по факту инцидента организована проверка.
"Котласская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение авиакомпанией требований безопасности полетов, техническое состояние воздушного судна. При наличии оснований примет меры реагирования", — отмечается в пресс-релизе.
Ранее сообщалось со ссылкой на экстренные службы, что в аэропорту Котласа при посадке у самолета ЯК-40, следовавшего из Великого Устюга, лопнуло шасси. По предварительным данным, пилотам удалось удержать самолет в границах летного поля.