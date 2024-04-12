"Самолет Як-40 выполнял технический рейс без пассажиров. При посадке в аэропорту Котласа у самолета лопнуло колесо, сама стойка шасси не пострадала", — приводит пресс-служба слова Филимонова.

Он добавил, что пострадавших в результате инцидентна нет, каких-либо повреждений ни воздушное судно, ни инфраструктура аэропорта не получили.

"Техническую неисправность в ближайшее время устранят. Самолет пройдет общую оценку технического состояния специалистами перед выполнением дальнейших рейсов", — отметил глава Вологодской области.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, по факту инцидента организована проверка.

"Котласская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение авиакомпанией требований безопасности полетов, техническое состояние воздушного судна. При наличии оснований примет меры реагирования", — отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось со ссылкой на экстренные службы, что в аэропорту Котласа при посадке у самолета ЯК-40, следовавшего из Великого Устюга, лопнуло шасси. По предварительным данным, пилотам удалось удержать самолет в границах летного поля.