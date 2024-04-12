Проект призван продемонстрировать посетителям роль Софьи Ковалевской и ее семьи в развитии астрономических знаний, напомнить о выдающихся учёных, а также показать всенародное признание, уважение и любовь к первому человеку, побывавшему в космосе, — Юрию Гагарину, отметили в музее.

В "Воспоминаниях детства" Софьи Ковалевской неоднократно встречается описание звёздного неба, таинственности появления на нём Луны. "В 24 года Софья Васильевна написала работу "Дополнения и замечания к исследованию Лапласа о форме колец Сатурна". Академиком астрономии был прадед Ковалевской — Фёдор Иванович Шуберт", — отмечается в сообщении.

Выставка расположится в четырёх залах второго этажа главного усадебного дома музея-усадьбы Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района. Раздел "Тяжесть исчезла" получил название в честь одноимённого фантастического очерка Циолковского, с которым Ковалевская очень хотела познакомиться. В зале "Через тернии к звёздам" представлены линогравюры художника Игнатия Чапкина, объединённые космической тематикой. Имя Гагарина — центральное в разделе выставки "Если быть, то быть первым".

В музее также отметили, что каждый желающий мог стать частью процесса по созданию выставки и разнообразить своими предметами раздел "Космос в быту". Музейщики принимали от посетителей статуэтки космонавтов, космические композиции, игрушки, сувениры, канцелярские принадлежности, значки и марки. Все это украшало интерьер домов, а также дарилось и передавалось из поколения в поколение, а теперь станет частью тематического пространство.

На выставке представлено более 100 "космических" предметов из собрания Псковского музея-заповедника, Народного музея космонавтики имени А. А. Штернфельда в Пыталово, Литературно-художественного музея имени писателя И.А. Васильева, Музея истории Невеля, Бежаницкого историко-культурного центра Философовых, Краеведческого музея г. Новосокольники, Центра технического творчества г. Великие Луки. Открытки, марки, сувениры привезли в музей и коллекционеры.

Особый интерес представляют работы астрофотографов Псковщины, переданные для экспонирования Псковским планетарием и организацией "Юный техник".

Выставка будет работать с 12 апреля по 4 ноября 2024 года.