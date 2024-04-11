"Я бы в качестве домашнего задания по реализации данной Концепции поручила всем нам, включая заинтересованные регионы, составить конкретную дорожную карту по развитию Золотого кольца, увязав её, в том числе со строительством и реконструкцией автодорог и придорожной инфраструктуры", — сказала Школкина в четверг на совещании партии "Единая Россия" на тему: "Туризм, доступный для каждого".

По мнению депутата, в отсутствие такой "дорожной карты" бюджет, выделенный на реализацию Концепции по развитию автомобильного туризма в РФ будет снова "размазан" по всей стране, а "должного эффекта, который мы могли бы получить, причем в ближайшей перспективе, в том числе от данного туристского направления, не будет".

Школкина отметила, что правительство РФ планирует утвердить соответствующую концепцию в ближайшие дни.