"В Музейном комплексе "Зои Космодемьянской" 12 апреля состоится квиз "Космическая одиссея: Земля и космос". (...) В музее-заповеднике "Дмитровский кремль" организуют лекцию "Женщины в космосе", на которой расскажут о первых женщинах-космонавтах и их подвигах", — говорится в сообщении.

В Звенигородском манеже пройдет интерактивное занятие "Лунные тайны", на котором участники обсудят интересные факты о Луне, а 13 апреля состоится мастер-класс "Космический сувенир", в рамках которого будут созданы расписные магниты и брелоки с планетами солнечной системы.

Историко-художественный музей "Новый Иерусалим" 13 апреля подготовил интерактивную программу "Дорога в космос". На занятии участники узнают подробности об освоении человеком космического пространства, а также изучат выпуски газет о первом полете в космос и архивные видео и фотографии Юрия Гагарина.

Также в мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского 13 апреля пройдет детская игровая программа "Вперед, в космос!", для участников подготовили состязание в заданиях на эрудицию и мастер-класс по оригами.