"В настоящее время пользователями пляжных территорий активно ведутся подготовительные работы к летнему курортному сезону. На первоначальном этапе выравнивается береговая полоса после зимних штормов, обеспечиваются ремонтные и покрасочные работы гидротехнических сооружений, подключаются необходимые коммуникации, заключаются договоры на вывоз мусора", — говорится в сообщении.

Арендаторы закупили новый пляжный инвентарь и оборудование.

"Для обеспечения безопасности на пляжах пользователи обязаны заключить договоры с частными охранными организациями. Безопасность на воде на всех благоустроенных пляжах Сочи обеспечивают квалифицированные матросы-спасатели. На данный момент проводится их обучение специализированными организациями, устанавливается нормативное количество спасательных пунктов", — отмечается в сообщении.

Подготовительный процесс пляжей к купальному сезону также включает в себя исследование морского дна водолазами.

"Проверка береговой линии необходима, чтобы исключить возможность нахождения на дне опасных предметов. Водолазы исследуют зону купания вдоль берега. Все обнаруженные предметы собирают и утилизируют для обеспечения безопасного пребывания жителей и гостей курорта на пляжах. В случае штормовой активности проводится дополнительное обследование зоны прибоя", — отмечает пресс-служба.

"Благоустроенные береговые зоны соответствуют всем нормативам доступности и безопасности. Пользователи пляжных территорий постоянно повышают качество предоставляемых услуг в соответствии с высокими отраслевыми стандартами. Для сочинцев и гостей курорта в этом сезоне будут открыты более 170 пляжных территорий" — цитирует пресс-служба директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Святослава Ершова.

По его словам, до 25 апреля пользователи пляжных территорий должны подать заявление- декларацию в ГИМС о готовности к открытию. В мае специалисты Роспотребнадзора проведут пробы морской воды с последующей их проверкой в лаборатории на соответствие всем необходимым санитарно-эпидемиологическим нормам.

"Датой начала купального сезона традиционно является 1 июня, но уже с 1 мая все основные пляжи городских набережных будут готовы принять отдыхающих", — добавили в пресс-службе.