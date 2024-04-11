Выставка приурочена к 175-летия изобретателя и организатора оружейного производства С.И.Мосина, деятельность которого неразрывно связана с историей Тулы.

"Вклад Сергея Ивановича Мосина очень велик. Он открыл новую страницу в модернизации стрелкового оружия в России, его работа стала очень мощным стимулом для развития всего государственного оружейного производства в Туле. Проект раскрывает главные вехи жизни легендарного тульского оружейника с его первых шагов в изобретательской деятельности до достижения им вершин военно-технической мысли своего времени", — сказала на открытии выставки директор музея оружия Надежда Калугина.

На выставке можно увидеть более 30 экспонатов, среди них — различные винтовки системы Мосина, в том числе редкие опытные образцы, демонстрирующее богатое творческое наследие легендарного тульского оружейника, спортивное и охотничье оружие на базе "мосинки", а также копии документов, раскрывающих процесс разработки и принятия винтовки на вооружение, ее производства и службы в войсках.

Отмечается, что выставка органично дополняет основную экспозицию музея, в которой представлены первые опытные разработки Мосина, а также легендарные винтовки образца 1891 года с серийными номерами 1 и 1000000, наглядно отражающие огромные заслуги С.И.Мосина в организации оружейного производства в Туле.

Выставка будет работать по 24 июля.

Сергей Мосин (1849-1902) — русский конструктор стрелкового оружия, генерал-майор. По окончании Михайловской артиллерийской академии (1875) был направлен на Тульский оружейный завод. В 1887-м разработал винтовку с магазином в прикладе. Вершина творческих достижений — созданная им в 1890 году магазинная винтовка калибра 7,62 мм, которая в 1891 была принята на вооружение русской армии с наименованием "трехлинейная винтовка образца 1891 года".

В 1894-1902 гг. С.Мосин возглавлял Сестрорецкий оружейный завод под Санкт-Петербургом.