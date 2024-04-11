"Индивидуальные предприниматели и компании Верхневолжья, занимающиеся созданием и оснащением объектов туристского показа и туристской инфраструктуры, смогут получать ещё больше поддержки на реализацию своих проектов. Предельный размер поддержки, оказываемой по этим направлениям, увеличен с 1,5 млн рублей до 2 млн рублей", — говорится в сообщении.

За прошедшие шесть лет в Тверской области реализовано 49 проектов по созданию и развитию объектов туристского показа, туристской инфраструктуры.

"Действующие меры поддержки напрямую влияют на развитие отрасли. По сравнению с 2016 годом число гостей в регион увеличилось вдвое. В прошлом году регион посетило около 2,8 млн туристов, что на 10% превышает показатели 2022-го. В общей сложности с 2018 по 2022 годы турпоток в Верхневолжье составил 9,5 млн человек", — отмечает пресс-служба.

В настоящее время в сфере туризма регион занимает ряд передовых позиций в Центральном федеральном округе. В частности, он лидирует по числу коллективных средств размещения гостей. А по количеству остановившихся в крупных гостиницах и отелях Тверская область — в тройке лидеров. Кроме того, Верхневолжье входит в тройку субъектов ЦФО по объёму налоговых поступлений от туризма в бюджет.

"Наша задача — подготовить в текущем году интересные программы для жителей и гостей Верхневолжья, а также создавать новые объекты показа, продвигать тверские бренды", — приводятся в сообщении слова губернатора Игоря Рудени.