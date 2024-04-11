"Активно развиваем туристическую отрасль. Нам есть что показать и чем удивить всех, кто приезжает в нашу республику. До 2028 года в горной Ингушетии на территории всесезонного курорта Армхи будет создан музейный этнографический комплекс", — написал Калиматов в своем телеграм-канале в четверг.

По словам руководителя региона, все желающие смогут поближе познакомиться с богатой историей, культурой, традициями республики. Кроме того, при музейном комплексе будет построена смотровая башня, с которой будет открываться вид на горы и башенные комплексы, которые являются уникальным культурным достоянием не только Ингушетии, но и всей России.

Приоритетная задача властей — сделать Ингушетию востребованным туристическим местом. В горном районе республики сосредоточены несколько тысяч древних башен и склепов , вызывающих большой интерес у российских и иностранных туристов. Памятники реставрируются в рамках программы, рассчитанной на 20 лет.