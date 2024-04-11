"Принято решение установить муниципальный маршрут от Центрального автовокзала по улице Мира до аэропорта Ставрополя. Сегодня министерством проводятся необходимые процедуры по поводу отбора перевозчика. Планируем, что выход на линию состоится в июне 2024 года", — сказал Янаков.

Подразумевается, что это будет экспресс-маршрут без промежуточных остановок. Исключением станет одна остановка рядом с гостиницами в центре города для удобства приезжающих.

Аэропорт Ставрополя является международным аэропортом федерального значения. Его пропускная способность составляет 12 самолето-вылетов в час. В этом году планируется ввести в эксплуатацию новый терминал, вместе с ним появятся новые направления.