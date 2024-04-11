"В настоящее время в Кисловодске идут работы по благоустройству территории, прилегающей к Старому озеру. Вокруг водоема рабочие уже закончили укладку пешеходной кольцевой дороги. Спуститься с нее можно будет к песчаным пляжам, а также выйти на несколько тренировочных площадок для пляжных видов спорта. В рамках второго этапа работ вдоль береговой линии появятся пирсы в форме сердец", — сказал Моисеев.

Он отметил, что на территории также появятся детские бассейны, а у воды — деревянные дорожки. Все работы планируется закончить в мае, потом озеро заполнят водой и в июне здесь откроется купальный сезон.

Работы по благоустройству территории Старого озера в городе-курорте начались в прошлом году. На реализацию двух этапов проекта предусмотрено около 650 млн. рублей.

Ранее сообщалось, что на озере была проведена реконструкция водозаборных и водосбросных сооружений, отремонтировано здание лодочно-спасательной службы и автомобильно-пешеходный мост.