"Что касается выездного туризма, то ситуация там идет также в рост. Есть список популярных направлений. Это, конечно же, всеми любимая Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет – все это достаточно активно бронируется. Также виден интерес к Европе, рост продаж составляет порядка 25%. В основном популярными являются зарубежные направления, куда осуществляется прямой перелет", — рассказал он на пресс-конференции в четверг.

Как отметил Арзуманов, единственная сложность, с которой сталкиваются туристы за рубежом – неудобства, связанные с оплатой покупок и услуг.

В свою очередь, директор компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов сообщил, что страны Европы бронируют на майские стабильно, но всплеска продаж не наблюдается.

"Стоимость авиаперелета со стыковкой большая, поэтому на майские поездка в Европу – не самое популярное решение. Активнее продается лето", — пояснил он.

Эксперт также добавил, что помимо путешествий в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии среди российских туристов вырос спрос на Африку.