"С середины января добавились новые авиарейсы на города Самара, Уфа и Минеральные Воды. В аналогичном периоде 2023 года выполнялись авиарейсы в Омск, Казань, а также рейсы заграничного следования (Ош, Утапао). В январе-марте 2024 года эти направления отсутствовали", — говорится в ответе компании на запрос "Интерфакса".

В пресс-службе подчеркнули, что пассажиропоток вырос "при отсутствии международных рейсов, так как аэропорт находится в периоде реконструкции ВПП (взлётно-посадочной полосы — ИФ)".

В компании также сообщили, что "Аэрофлот" в летний период "увеличивает дополнительные рейсы на Москву до ежедневной частоты". "Таким образом, авиакомпания "Аэрофлот" будет выполнять два ежедневных авиарейса на Москву", — говорится в ответе на запрос "Интерфакса".

Кроме того, в летний период (с 4 июня по 17 сентября) добавится ещё один рейс в Санкт-Петербург, всего будет выполняться три рейса в неделю. По данным на сайте аэропорта, полёты по этому направлению выполняет авиакомпания Nordwind.

С двух до трёх раз в неделю вырастет частота рейсов Екатеринбург- Кемерово (с 20 мая). По данным на сайте, полёты выполняет Red Wings.

Частоту рейсов в Минводы (через Уфу и Самару) планируется увеличить с 7 мая до двух раз в неделю, полёты выполняет "Азимут". В свою очередь Nordwind с 16 апреля будет выполнять рейсы из Казани дважды в неделю.