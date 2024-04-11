"Реализовывать проект при финансовой поддержке правительства области планируем по этапам. Пока начинаем с территории через дорогу от музея, где особое внимание получится уделить и спортивной составляющей, и возможности прогулок и отдыха для воронежцев разных возрастов", — написал глава города в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в настоящее время ведется поиск подрядчиков.

В рамках проекта будет проведена вертикальная планировка, проложены сети канализации и водоснабжения, наружного освещения, видеонаблюдения и автополива.

Кроме того, подрядчику обустроит тротуары, площадки для пляжного футбола, волейбола, зрителей, а также скейт-парк, памп-трек, детский автогородок и другое.

Помимо этого, предполагается обустроить несколько пирсов на акватории Воронежского водохранилища.

На реализацию проекта направят более 300,9 млн рублей.

Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, завершить реконструкцию набережной планируется до конца текущего года.