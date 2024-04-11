Эта тема обсуждалась на заседании оперштаба, посвященном реализации проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в прошлом году. Его провел глава региона Максим Егоров.

Он поставил задачу увеличить туристический поток в текущем году на 25%.

Отмечается, что в целях развития туристической отрасли в регионе ведется работа по трем федеральным проектам. Один из них касается развития туристической инфраструктуры и создания качественных турпродуктов.

В 2023 году региону были выделены субсидии в размере 106,2 млн рублей на создание модульных гостиниц. В итоге номерной фонд региона увеличится на 300 мест. Новые гостиницы откроются до ноября текущего года в Тамбове, Уварово, Котовске, Инжавинском, Мичуринском, Бондарском, Сосновском муниципальных округах. Всего в Тамбовской области сегодня 116 гостиниц, отелей, хостелов и других коллективных средств размещения.

Ещё одну субсидию — более 51 млн рублей — регион получил на приобретение туроборудования. Оно появится в санаториях и гостиницах, что расширит возможности для активного отдыха туристов.

Также в Тамбове создается спортивно-оздоровительный акватермальный комплекс, в строительство которого будет инвестировано 600 млн рублей.

Третий проект касается подготовки кадров для сферы туризма. На безвозмездной основе в течение года команда Тамбова проходит обучение в Сколково.

"Мы комплексно подходим к развитию туристической сферы в регионе. Развивая инфраструктуру, одновременно готовим кадры под запрос работодателей", — заявил Егоров в ходе мероприятия.

Проект "Туризм и индустрия гостеприимства" был запущен в 2021 году. Предполагалось, что он завершится 31 декабря 2024 года, однако проект продлили до 2030 года. Тамбовская область присоединилась к нацпроекту в 2023 году. За прошлый год государственная поддержка региона с учётом инвестиций составила 81,3 млн рублей. В этом году — 261,2 млн рублей.