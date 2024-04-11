"Мы развиваем теплые взаимоотношения с туристической отраслью Малайзии. В прошлом году усилили сотрудничество в рамках бизнес-миссии в эту страну, в которой приняли участие представители комитета по туризму и московского бизнеса. Сегодня мы видим потенциал роста турпотока из Малайзии — числа гостей как с деловыми, так и с другими целями”, — сказал он в кулуарах ежегодного делового форума Buying Business Travel.

В комитете по туризму столицы надеются на запуск прямого авиасообщения между Малайзией и Россией.

Как отметил Козлов, на сегодняшний день лидер иностранного турпотока в Москву – Китай. Большинство туристов приезжает группами, однако растет доля индивидуальных туристов из КНР. Как правило, их средний чек выше.

Второе место в иностранном турпотоке занимает Турция. За ней следуют Индия и страны Ближнего Востока.

Также Москва популярна и у туристов из стран ближнего зарубежья – Узбекистана, Казахстана и Белоруссии.