"Конференция пройдет в бальнео-отеле "Роза Спрингс" при поддержке Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Эксперты будут обсуждать развитие превентивной медицины в сфере санаторно-курортного отдыха. В числе спикеров – руководители профильных клиник и лечебно-профилактических учреждений, представители РАН, Первого МГМУ имени Сеченова, «Центральной государственной медицинской академии» Управления делами президента РФ, научно-исследовательского медицинского центра по геронтологии и других клиник", — сообщили в пресс-службе курорта.

Как рассказала главный врач отеля "Роза Спрингс", специалист по функциональной и превентивной медицине Елена Давыдова, одной из тем конференции станет sleep-туризм – это методики, позволяющие корректировать проблемы со сном во время оздоровления и лечения туристов в санаториях.

"Значительное число людей сегодня испытывают те или иные сложности со сном. Это серьезная проблема, требующая решения, поэтому на конференции будут обсуждаться методики повышения качества сомнологических и антистрессовых программ во время санаторно-курортного отдыха", — пояснила она.