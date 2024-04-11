"Совместно с пограничным управлением по Краснодарскому краю и всеми заинтересованными службами провели совещание по оптимизации процесса пересечения Российско-Абхазской границы. Отмечено значительное увеличение движения объемов перевозок и пассажиропотока через границу в 2020-2023 годах", — написала первый вице-мэр в своем телеграм-канале.

Она отметила, что в текущем году прогнозируется значительное увеличение пересекающих границу с Республикой Абхазия.

"Приняты решения о необходимости организации дорожного движения на подъездных путях к автомобильному и пешеходному пункту пропуска Адлер, а также упорядочивание порядка времени прибытия экскурсионных автобусов. Установление квот и времени прибытия на границу", — подчеркнула Калинина.

По ее словам, планируется проведение процедуры "полного осмотра транспортных средств на соответствие установленным требованиям и наличие официальных договоров перевозчиков с экскурсионными организациями".

"Организациям рекомендовано заблаговременно предоставлять списки пассажиров, следующих в экскурсионных автобусах через границу, для ускорения процесса. Будет проведена работа и с фирмами, предоставляющими свои услуги в отелях и санаториях. Также распространены памятки для гостей и жителей по пересечению границы семьям с детьми до 14 лет, а также список необходимых документов", — сообщила первый вице-мэр Сочи.

Ранее сообщалось, что Сочи на майские праздники примет 340 тыс. туристов. Летний сезон официально откроется 1 июня.