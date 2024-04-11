"Доля деловых поездок за рубеж начала расти в прошлом году после окончания пандемии коронавируса, открытия Китая, а также расширения экономических связей со странами Ближнего Востока. Сейчас она составляет порядка 17%. Среди самых популярных направлений для деловых путешествий — ОАЭ, Китай, Казахстан и Турция", — следует из статистика бронирований сервиса.

По данным Trivio, наиболее заметен рост делового туризма в Китай – количество командировок в эту страну увеличилось в два раза по сравнению с допандемийным 2019 годом. Число бронирований поездок в ОАЭ выросло на 50%.

"Кроме того, растет спрос на деловые путешествия в Индию, Иран, страны Латинской Америки и Ближнего Востока, а также на поездки из этих стран в Россию, что связано с расширением экономических связей. В первом квартале тренд прошлого года на увеличение количества зарубежных командировок сохранился. Спрос на них вырос втрое по сравнению с тем же периодом 2023 года", — рассказал директор департамента маркетинга Trivio Андрей Батурин.

Исследование базируется на данных о порядка 150 тыс. ежемесячных деловых поездок, организованных через сервис сотрудниками более 2 тыс. компаний.

Ранее глава комитета по туризму Москвы Евгений Козлов сообщил, что доля деловых поездок в общем турпотоке в город в 2023 году выросла на 7%.