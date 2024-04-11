"Исторический антураж и архитектура крепостного объекта будет способствовать пониманию гостями выставки эпохи Канта во время его жизни в Кенигсберге. Экспозиция расскажет об учении великого философа, его силе мысли, охватившей целые континенты и народы. Предметы из фондов музея подчеркнут уникальное географическое положение города, которое определило его судьбу как города укрепленного и при этом торгового, просвещенного, научного центра своей эпохи. Отдельное внимание уделено тесным связям Восточной Пруссии с Россией", — сказала Говорова.

Сначала экспозиция расскажет о старом Кенигсберге, которой Кант любил и практически никогда не покидал. И сегодня в центре старого порта есть "тропа Канта", по которой всегда гулял философ. Об этом месте расскажут старинные вещи, монеты, археологические находки, карты торговых путей.

Второй зал выставки знакомит гостей с Кантом-ученым, его напряженной мыслительной работой, которая, как город, никогда не останавливалась. Акцент экспозиции — купол звездного неба, где можно будет наблюдать движение небесных тел.

"В зале представлена и уникальная книга — "Физическая география" Канта, впервые изданная на русском языке Музеем Мирового океана при поддержке партнеров. И конечно, имя Канта навсегда связало город и его университет с мировой наукой и духовным достоянием человечества. Ученый всю жизнь преподавал в университете различные дисциплины, развивал его как крупный научный центр", — добавила пресс-секретарь.

Третий раздел выставки рассказывает о крепостном Кенигсберге. И пусть для многих связь истории фортификации и биографии Канта неожиданная, но форты и бастионы, крепостные ворота придают неповторимые черты городскому ландшафту во все времена. Город постоянно меняется, ищет свой путь вперед. Будущее заставляет и философскую мысль искать новые пути, как когда-то искал и нашел их Кант, заключила Говорова.

Выставка "История с географией. Город Канта" откроется для посещения в Королевских воротах Музея Мирового океана с 18 апреля.

Как сообщалось, праздничные и научные мероприятия в честь 300-летия Канта пройдут в Калининграде с 22 по 24 апреля 2024 года.

Кант родился в Кенигсберге (сейчас Калининград) в 1724 году, окончил Кенигсбергский университет и проработал там около 40 лет. В 1794 году Кант был избран иностранным почетным членом Петербургской академии наук. В период, когда Кенигсберг в ходе Семилетней войны с января 1758 по август 1762 года входил в состав Российской империи, Кант являлся гражданином России.

Философ умер 12 февраля 1804 года и был захоронен с внешней стороны северного нефа Кафедрального собора. Несмотря на то, что в годы второй Мировой войны собор был серьезно разрушен, могила Канта не пострадала и в настоящее время является одним из главных исторических мест Калининграда.

Кант написал труды, в которых обосновал многие философские идеи и учения. Они имеют значение и для современной теоретической и практической философии, этики, культуры, политики, логики.