"Мы добились этого! Литва наконец-то окажется в гиде Michelin Guide. Рейтинг наших ресторанов будет опубликован в июне", — написала Армонайте на своей странице в одной из соцсетей.

Michelin сообщил в четверг, что первые рестораны Литвы будут представлены 13 июня в Вильнюсе.

"Представляя "Литовский гид", мы пополним список рекомендаций Michelin для стран Балтии и предоставим подробную информацию о самых качественных ресторанах региона. В настоящий момент наши инспекторы заканчивают отбор первых ресторанов, списком которых нам не терпится поделиться с гурманами всего мира", — отметил международный директор Michelin Guide Гвандаль Пулланнек.

Гид Michelin — это всемирно известный и престижный рейтинг ресторанов, который оценивает их по различным критериям и присуждает им звезды Michelin.