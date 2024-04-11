В частности, в год 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина ремонтные работы проводятся в Музее А.С. Пушкина в Берново. После их завершения запланирована реэкспозиция выставочного пространства. Предусмотрены новые решения по размещению и монтажу экспонатов, обустройству залов.

В обновленном Калязинском краеведческом музее им. И.Ф. Никольского, в историческом здании конца XVIII — начала XIX веков представят уникальную коллекцию предметов церковного обихода, церковное облачение, золотошвейные изделия, рукописные и первопечатные книги из Троицкого Макарьевского монастыря, иконы, фрески и грамоты обители.

В Лихославльском краеведческом музее, где уже завершен ремонт, планируется обустройство экспозиции "Два народа — одна история", посвященной быту, культуре и традициям русских карел, их переселению в Верхневолжье