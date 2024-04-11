"В рамках Годов культуры России и Китая запланировано более 230 мероприятий по всем направлениям культуры: музыкальное и театральное искусство, музейные обмены, библиотечное дело, кинематография, творческое образование и креативные индустрии. Культурные акции пройдут в 51 городе Китая и 38 городах России", — цитирует Голикову аппарат вице-премьера по итогам заседания Российской части организационного комитета по подготовке и проведению Годов культуры Россия-Китай.

В аппарате вице-премьера уточнили, что торжественная церемония открытия Годов культуры планируется в Пекине в мае 2024 года.

По словам Голиковой, в Годах культуры принимают участие 44 российских региона из всех федеральных округов.

Она отметила, что сотрудничество с Китаем является одним из важнейших международных направлений. "Мероприятия в рамках перекрестных Годов необходимо провести на самом высоком уровне, тем более что интерес к российской культуре и китайской культуре очень высокий с обеих сторон", — подчеркнула вице-премьер.

Она выразила уверенность в том, что проведение мероприятий в рамках Годов культуры будет способствовать углублению гуманитарного сотрудничества, расширению связей между профильными учреждениями двух стран, открытию новых перспективных направлений взаимодействия.

В рамках Годов культуры России и Китая запланированы масштабные гастрольные туры Большого театра, Мариинского театра, Театра им. Е. Вахтангова, Театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василева, они пройдут в общей сложности в 33 китайских городах.

Министр культуры Ольга Любимова, в свою очередь, сообщила, что к разработке плана мероприятий активно подключились музейные учреждения — всего пройдет более 30 выставок в обеих странах.

"Обменные выставочные проекты в Китае готовят Музеи Московского Кремля, Третьяковская галерея, Государственный исторический музей, Русский музей. В Третьяковской галерее в рамках Годов культуры уже открылась первая выставка. Уже 10-11 апреля Российский национальный музей музыки запускает цикл выставочно-просветительских мероприятий провинции Ляонин — лекции в Даляньском университете и выставка "Планета Чайковский" в Музее мировой музыкальной культуры города Далянь", — отметила Любимова, слова которой приводит аппарат вице-премьера.

Она сообщила, что еще одним знаковым событием в рамках Годов культуры станут традиционные обменные Фестивали культуры. Так, в ноябре 2024 года запланирован Фестиваль российской культуры в Китае с участием Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана "Лезгинка". В 2025 году состоится ответный Фестиваль китайской культуры в России.

"В рамках Годов культуры в Китае запланировано проведение брендового кинофестиваля Russian Film Festival в сентябре 2024 года, где широкой китайской публике будут представлены выдающиеся фильмы современного российского кинематографа. А в октябре планируется организация ответного фестиваля китайского кино в России", — добавила Любимова.