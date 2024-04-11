"Для нас эта работа является одной из самых приоритетных. Мы хотели бы, чтобы у нас восстанавливалось даже то, что уже веками было забыто. Например, чтобы биоразнообразить нашу территорию, мы завезли белорусских зубров, 18 особей уже у нас живут. На этом строится экотуризм, который позволяет людям видеть красоту природы не только в урбанизированной части, но в естественной среде", — сказал он на пленарном заседании регионального Экологического форума в Уфе.

Премьер-министр добавил, что за последние 5 лет в регионе созданы 18 особо охраняемых территорий, в том числе 17 памятников природы. Республику ежегодно посещает более 2 млн туристов, из них более 200 тыс. человек — особо охраняемые территории.

"Работу эту ведем достаточно хорошими темпами. При этом есть сложности. Например, у нас есть озеро Аслы-куль, самое крупное в республике, оно обмелело, заболачивается. Поэтому для нас является важным сделать лесовосстановление в прибрежной полосе и восстановить уникальность этого озера, рядом мы расположили карбоновый полигон", -отметил он.

Премьер-министр напомнил, что первая особо охраняемая природная территория — Башкирский государственный природных заповедник — была создана в республике в 1930 году. На сегодняшний день в республике уже 217 таких территорий, они занимают площадь, превышающую площадь Кипра, — более 1 млн га, 7% всей территории региона.

Он добавил, что инвестиции в развитие таких территорий эффективно окупаются.

"Кажется, что вложения в охраняемые территории — это только финансовая нагрузка. На самом деле это совершенно не так. Есть статистика, насколько эффективен рубль вложений в особо охраняемые территории. В США, например, на один условный рубль вложений в такую территорию — отдача в 10 рублей, в других странах — 1:7. Одним словом, такие инвестиции дают огромный эффект", -сказал Назаров.

По его данным, в мире 147 тыс. охраняемых природных территорий, 200 млн кв. км, 13% поверхности всей земли. В России — более 13 тыс. таких территорий общей площадью 225 млн га (почти 14% всей территории страны).

По информации Росприроднадзора, в республике располагаются четыре особо охраняемых природных территорий федерального значения: Южно-Уральский государственный природный заповедник, Башкирский государственный природный заповедник, государственный природный биосферный заповедник "Шульган-Таш" и национальный парк "Башкирия".

В 2012 году решением Международного координационного совета программы "Человек и биосфера" был образован биосферный резерват ЮНЕСКО "Башкирский Урал". Его общая площадь составляет 345,7 тыс. га. В состав "Башкирского Урала" включены пять уже существующих особо охраняемых природных территорий федерального и республиканского значения: государственный природный заповедник "Шульган-Таш", национальный парк "Башкирия", природный парк "Мурадымовское ущелье", природные зоологические заказники "Алтын Солок" и "Икский".

Региональным проектом "Сохранение биологического разнообразия путем создания особо охраняемых природных территорий в республике Башкортостан" национального проекта "Экология" предусмотрено появление в регионе не менее 18 новых ООПТ.