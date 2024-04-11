"В 2023 году деловой турпоток в Москву составил 3,7 млн, это на 7% больше, чем в 2022, когда приехали 3,47 млн деловых туристов", — сказал он в кулуарах ежегодного делового форума Buying Business Travel.

Как отметил Козлов, деловые туристы стремятся совместить отдых и работу в столице, поэтому тратят больше и выбирают отели более высокой категории.

"Средний чек деловых туристов на 16% выше, чем у чем у туристов с другими целями — например, тех, кто приезжает в Москву навестить друзей или родственников", — сказал он.

Что касается иностранных гостей, то с деловыми целями чаще всего столицу посещали туристы из Китая и стран Ближнего Востока.

По словам Козлова, китайские туристы предпочитают культурный отдых в Москве, в то время как деловые гости из стран Ближнего Востока — гастрономию.