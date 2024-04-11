"Северный и Южный речные вокзалы готовы к открытию сезона летней навигации. В этом году летний сезон навигации откроется 24 апреля, и мы ожидаем, что речные перевозки будут пользоваться такой же популярностью", — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что на Северном и Южном речных вокзалах обновили инфраструктуру причалов, проверили противопожарные системы, инженерные коммуникации, привели в порядок набережные, помыли фасады.

Мэр напомнил, что в прошлом году речной транспорт поставил рекорд по числу пассажиров. На круизных теплоходах и прогулочных судах было совершено 2,2 млн поездок — на 22% больше, чем в 2022 году.