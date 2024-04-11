"Во-первых, наш фестиваль не только про кофе, но и про кофейную культуру. Не случайно каждая кофейня для своих гостей готовит творческую программу. Во-вторых, наш фестиваль — про поддержку бизнеса. Участие в "Энергии кофе", членство в калужском кофейном клубе — это возможности для развития, привлечения новых и повышения лояльности постоянных гостей", — цитируются в сообщении слова руководителя Агентства развития бизнеса Калужской области Николая Тубеншляка.

Всего в фестивале примут участие 34 калужские кофейни.

В программе: мастер-классы по созданию букетов в кофейных стаканчиках и изготовлению украшений из кожи, просмотр фильмов "Вызов" и "Время первых", психологические беседы, квартирник, настольные игры и другие активности.

Участники фестиваля также смогут собрать специальные наклейки, которые затем обменяют на сувениры, отмечает пресс-служба.