Как отметили в компании "Арт-Тур", объемы продаж туров в Кению выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сейчас у оператора это самое быстрорастущее направление.

"Первое, что мы рекомендуем людям, желающим увидеть диких животных в естественной среде обитания, это Кения. Она, кстати, и географически ближе к нам находится, чем ЮАР, и дольше всех африканских стран развивает туриндустрию, связанную с сафари, там ведется активное строительство отелей, дорог, появляются новые заповедники. В стране больший выбор лоджей, лучшие рейнджеры, там вы гарантированно увидите Большую африканскую пятерку", — рассказал эксперт РСТ, гендиректор туроператора Дмитрий Арутюнов.

По его словам, сейчас туристы разбирают последние места в лоджах, хорошие рейнджеры тоже наперечет. Бронируются как групповые туры, так и индивидуальные поездки.

В компании "Русский Экспресс" отметили увеличение количества запросов по Кении на 15-20% относительно показателей прошлого года. Сейчас у туроператора также активно разбирают места на высокий летний сезон.

Как рассказала директор департамента по связям с общественностью Анна Филатовская, более востребованы стали дорогие туры с комфортным размещением в лоджах 5*. Во время путешествия туристы интересуются сафари-парками Амбосели, Найваша, Накуру, Самбуру.

"Чаще всего в Кению летают регулярными рейсами Ethiopian Airlines через Аддис-Абебу", — добавила она.

Руководитель департамента продаж и разработки продукта компании ITM group Юлия Соколова отметила рост объемов продаж туров в Кению на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Глубина продаж – 4-5 месяцев.