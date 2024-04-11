Пассажиропоток обновил рекорд по итогам второго месяца подряд.

В том числе на Пасху через воздушную гавань прошло 936 тыс. пассажиров, что также является максимальным показателем в истории.

В январе-марте пассажиропоток вырос на 9,5%, до 18,52 млн человек, а за 12 месяцев показатель подскочил на 17,3% и достиг 80,76 млн человек.

Объем грузовых перевозок увеличился в марте на 18,9% в годовом выражении — до 143,7 тыс. тонн. За 12 месяцев грузоперевозки увеличились на 9,4%, до 1,5 млн тонн.

Лондонский аэропорт является четвертым по загруженности в мире.