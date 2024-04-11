"На курорте "Роза хутор" обсудят развитие sleep-туризма и актуальные тренды борьбы со стрессом в рамках конференции "Трансформация превентивной медицины: тренд на Life Balance и антистресс", — говорится в сообщении.

Как отмечается, эксперты рассмотрят последние тренды антистрессовой терапии, обменяются опытом по сохранению ментального здоровья населения, борьбе с ежедневным стрессом, обсудят достижения отечественной геронтологии и сомнологии.

"Конференция в горах Сочи соберет авторитетных ученых и практиков, практически весь цвет российской превентивной медицины. В числе спикеров руководители профильных клиник и лечебно-профилактических учреждений, профессора, доктора медицинских наук, специалисты-сомнологи, представители РАН, Первого МГМУ имени Сеченова, "Центральной государственной медицинской академии" Управления делами Президента РФ, научно-исследовательского медицинского центра по геронтологии и др.", — сообщает пресс-служба.

Мероприятие пройдет при поддержке Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

"Мы ожидаем активной профессиональной дискуссии по проблематике превентивной медицины, о том, какое влияние она может оказать на формирование общего сбережения здоровья. На конференции планируется раскрыть новое перспективное направление sleep-туризма, поговорить об актуальных методах изучения и корректировки сна пациентов в условиях санаторно-курортного отдыха. Не секрет, что значительное число людей испытывают те или иные сложности со сном. Это серьезная проблема, требующая решения и наши эксперты готовы предложить новейшие технологии повышения качества сомнологических и антистрессовых программ", — цитирует пресс-служба главного врача отеля "Роза Спрингс", диетолога, специалиста по функциональной и превентивной медицине Елену Давыдову.

По ее словам, участников конференции ждет прикладная секция по разбору успешных кейсов, продуктов и практик от приглашенных экспертов в области ментального здоровья. Помимо деловой части мероприятие включает в себя специальный лагерь, в ходе которого можно будет на личном опыте испытать антистресс-программу.