"Модульные отели будут со всеми удобствами, электричеством, водоснабжением и водоотведением. Инфраструктура разрабатывается с учетом посещения маломобильных людей. Базы отдыха смогут принимать гостей круглый год. До конца года в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" 15 инвесторов создадут на своих базах отдыха больше 200 гостиничных номеров для жителей и гостей региона", — говорится в сообщении.

Как отмечается, общий объем финансирования проектов составляет почти 300 млн рублей, включая федеральные, краевые и собственные средства инвесторов.

Сообщается, что новые локации появятся в Дивногорске, а также в Ачинском, Березовском, Абанском, Манском, Балахтинском, Ермаковском и Емельяновском районах края. Некоторые предприниматели завершают монтажные работы, чтобы начать принимать туристов этим летом.