Выручка предприятия выросла на 33,5% — до 23 млрд рублей.

В 2023 году "Пулково" обслужило 20,4 млн человек (рост на 12%), став вторым крупнейшим по пассажиропотоку аэропортом страны после московского "Шереметьево".

Как сообщалось, в декабре 2023 года в рамках реорганизации управления аэропортом "Пулково" в ЕГРЮЛ было зарегистрировано юридическое лицо ООО "Холдинг ВВСС" (Петербург).

Указ об изменении структуры владения ВВСС, 25% в которой контролирует германский холдинг Fraport, президент РФ Владимир Путин подписал 30 ноября 2023 года. Согласно документу, право распоряжаться голосами Fraport и других иностранных инвесторов "Пулково" временно передается российским юрлицам.

100% долей в ВВСС, которые ранее принадлежали кипрской Thalita Trading, были переданы ООО "Холдинг ВВСС". Учредителями общества стали бенефициары ВВСС, которые владели долями в УК аэропорта через Thalita Trading.

После начала конфликта на Украине Fraport сообщила о намерении выйти из капитала ВВСС. В сентябре 2023 года глава ВТБ Андрей Костин (банк является участником ВВСС — ИФ) заявил, что параметры выхода будут определены до конца 2023 года. В дальнейшем, по его словам, эта доля может быть продана — ею интересовались российские и иностранные инвесторы.