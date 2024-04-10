"Очередной отбор проектов по программе льготного кредитования завершился в конце марта. По итогам рассмотрения заявок для поддержки отобраны 189 проектов из 55 регионов страны с кредитным портфелем на сумму порядка 620 млрд рублей и общей стоимостью порядка 900 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Как уточняется, в их числе – 167 проектов по строительству гостиниц и многофункциональных комплексов с общим номерным фондом в 38,1 тыс. номеров и 22 крупных инвестиционных проекта без номерного фонда, среди которых аквапарки, круглогодичные парки развлечений и горнолыжные комплексы.

"С учетом предыдущих двух отборов, общий номерной фонд, который будет построен по программе льготного кредитования, составит более 59 тыс. номеров. Ежегодная посещаемость новых туристических объектов – почти 22 млн человек", — сообщает пресс-служба.

Как отмечают в пресс-службе, Чернышенко поручил создать условия для четвертой волны отбора проектов, в рамках которой в том числе будет создаваться инфраструктура для проекта создания новых курортов на побережье пяти морей РФ и озера Байкал.