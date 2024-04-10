"За последний год у нас цены на услуги показывают более значительный рост, чем цены на товары – чуть более 11%. Туризм еще выше – на 16,5%", — сказала она, отвечая на вопрос главы комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы Сангаджи Тарбаева.

Как отметила Набиуллина, рост цен на туристические услуги связан со структурными изменениями.

"Спрос на внутренний туризм со стороны наших граждан серьезно вырос, а предложения недостаточно. И это тоже наглядный пример того, как спрос опережает предложение – растут цены. Но рост цен в этом секторе является одновременно и сигналом для инвесторов, что здесь большая маржа, нужно вкладываться, расширять производство товаров и услуг, тогда постепенно спрос и предложение балансируются", — пояснила она.

По словам главы Банка России, туризм – это трудоемкий сектор с высокой конкуренцией за рабочую силу. Это приводит к росту издержек в отрасли.

"Какое-то время рост цен на услуги может опережать общий индекс цен. Но расширение предложения и поддержки правительством сферы туризма приведет к сбалансированному росту цен в туризме с общим ростом цен и инфляцией. А инфляция будет снижаться", — заключила она.