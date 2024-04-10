"Сегодня театр вновь откроет свои двери для зрителей. Первой постановкой станет пьеса "Бесприданница" Александра Островского. Уверен, рязанцы и гости нашего региона по достоинству оценят убранство театра и сценическую работу его коллектива", — написал Малков в своем телеграм-канале.

Всего в этом году запланировано более 30 постановок, добавил он.

По словам главы региона, благодаря нацпроекту "Культура" удалось провести реконструкцию здания театра с элементами реставрации. Укрепили фундамент, обновили фасад и окна, отремонтировали кровлю, провели внутреннюю отделку, заменили сценическое и инженерное оборудование, отреставрировали лепной декор в зрительном зале и фойе, привели в порядок прилегающую территорию.

Губернатор подчеркнул, что изначально завершение работ планировалось на ноябрь 2024 года. Однако регион получил дополнительную федеральную поддержку, что позволило закончить их раньше.

Малков отметил, что здание на Соборной — одно из старейших театральных зданий России. Оно было построено в 1860-1862 годах. Сам Театр юного зрителя разместился в нем в годы Великой Отечественной войны и стал излюбленным местом культурного досуга рязанцев. В настоящее время Театр стал частью большого туристического пешеходного маршрута в Рязани.

Ранее сообщалось, что в рамках национального проекта "Культура" и софинансирования правительства Рязанской области на реконструкцию Театра на Соборной было выделено 520 млн рублей.