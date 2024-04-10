"Веками художники стремятся передать на своих полотнах не только социальный статус, индивидуальность и неповторимый характер героев, но и тонкие отношения, незримую связь внутри самого крепкого человеческого союза. Все те уникальные черты семьи, которые ценятся превыше всего, дарят чувство защищенности и влекут своей искренностью, вы найдете в художественных произведениях нового выставочного проекта "Семейные узы", — говорится в сообщении.

В экспозицию вошли более 70 произведений живописи, графики и скульптуры из коллекции государственного музейного объединения, Вологодской картинной галереи и мастерских архангельских художников, информирует пресс-служба.

Работы объединены в тематические разделы "Встреча", "Портрет семьи", "Отцы и дети", "Семейный случай", "Связь поколений" и "Родовые места".

Указом президента РФ 2024 год объявлен в России Годом семьи.