"Обеспечены условия для более 800 судозаходов ежегодно. При этом одновременно порт сможет принять 7 круизных судов. Предполагается, что среднесуточный пассажирооборот превысит 1 тыс. человек, а среднегодовой пассажиропоток составит более 200 тыс.", — говорится в сообщении.

Отмечается, что здесь обустроены три причальных фронта при общей протяженности почти 800 метров.

Инфраструктурный объект создается в рамках туристско-рекреационного кластера "Волжское море".

Пресс-служба сообщает, что на совещании рассмотрены вопросы ввода объекта в эксплуатацию, решения, необходимые для начала эксплуатации порта и осуществления швартовки судов, обеспечения транспортной безопасности.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, основная задача — подготовить в текущем году интересные программы для жителей и гостей Тверской области, а также создавать новые объекты показа, продвигать тверские бренды.

"Тверская область ежегодно привлекает большое количество туристов. Важно проработать вопросы логистики, маршруты, обеспечивающие связку железнодорожного, автомобильного и речного транспорта", — подчеркнул Руденя.

В сезоне 2023 года в Тверской области были зафиксированы рекордные показатели по количеству круизов выходного дня в регион. В город Калязин состоялся 201 такой судозаход, в Тверь — 166 заходов круизных лайнеров, в порту Весьегонска причалили 5 теплоходов.

При этом до 8-9 часов возросло среднее время стоянки судов в Твери и Калязине. В том числе благодаря созданию новых объектов показа. К примеру, в Калязине была запущена программа "Город под водой" с посещением экспозиции музея "Волгари" и экскурсия к знаменитому объекту округа — локатору — с рассказом о его использовании в космических программах.

Новыми объектами посещения круизных туристов стали фермы и музеи вблизи города Твери: оленья ферма "Судимиръ" и Музей стекла в Медном. В период навигации экскурсантов принимали также в музее Тверского быта, в музее А.С.Пушкина в Торжке, в Калязинском и Конаковском краеведческих музеях, а также в архитектурно-этнографическом комплексе "Василёво".