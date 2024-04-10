"Красиво получилось... даже очень! Сделаем ещё в этом году подсветку здания... И можно будет начинать внутренний ремонт всех помещений, включая выход на смотровую площадку. Но это уже в следующем году", — написал Ермак, приложив к посту фотографии обновлённого фасада кирхи.

Ремонт исторического объекта культурного наследия регионального значения был начат в августе 2023 года. Реконструкции подлежали крыша и фасад старинной кирхи. В ходе работ основную часть фасада кирхи перекрасили в тёмно-бежевый цвет, угловые элементы сделали светлыми, что контрастирует с основной темой и придает зданию устремлённость вверх. Башню и крышу покрыли современным материалом, напоминающий сланец. Также была заменена система водостоков, обновлены двери и входные проемы.

Кирха была построена в 1901 году в неороманском стиле в память о королеве Пруссии Луизе, которая получила известность благодаря подписанию Тильзитского мира в 1807 году.

Во время Второй Мировой войны здание получило серьёзные повреждения. Кирху восстановили в 1976 году в качестве областного театра кукол по проекту, отличавшемуся от исторического.

Кирха расположена у главного входа в Центральный (бывший немецкий Луизенваль) парк Калининграда. С 1808 года и до 1914 года парк являлся летней резиденцией прусского королевского семейства. Особенно парк любила королева Луиза (впоследствии название парка часто ассоциировалось с ней). В парке был выстроен небольшой дом, в котором во время пребывания в Кёнигсберге жила королева.

В начале парка в 2022 году была восстановлена полуротонда королевы Луизы, построенная в 1874 году по желанию Германского Императора Вильгельма I, в честь его матери — Луизы.

В результате два исторических объекта, посвященные королеве Луизе, стали яркими туристическими достопримечательностями Калининграда.

Луиза Августа Вильгельмина Амалия родилась 10 марта 1776. Она являлась принцессой Мекленбург-Стрелицкой, а затем стала супругой прусского короля Фридриха Вильгельма III. Королева является бабушкой российского императора Александра II.

Легенды связывают имя Луизы с ее попытками оказать воздействие на Наполеона в период подготовки Тильзитского мира, когда решалась судьба Пруссии. Считается, что своей красотой, выдержкой и настойчивостью она покорила Наполеона и императора Александра I, подписавших Тильзитский мир в июле 1807 года.