"С 1 мая Бахрейн будет взимать с путешественников туристический налог. Он составит $8 в сутки. Оплатить можно в гостинице наличными в долларах или банковской картой по курсу отеля", — говорится в сообщении.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщали, что турпоток из России в Бахрейн по итогам 2023 года снизился, это связано с высокой стоимостью авиабилетов, небольшой отельной базой, а также отсутствием продвижения на российском рынке.

По данным Погранслужбы ФСБ, в 2023 году в Бахрейн выехали со всеми целями 30,2 тыс. российских граждан. В 2022 году выездной поток в страну составил 31 тыс. Виза при посещении Бахрейна с целью туризма на срок менее двух недель ставится в аэропорту по прибытии.