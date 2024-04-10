На внутренних рейсах аэропорт обслужил 3,4 млн пассажиров. Самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Екатеринбург, Казань, Мурманск, Самара, Уфа, Новосибирск, Архангельск и Минеральные Воды.

Пассажиропоток на международных рейсах составил 0,8 млн пассажиров. Наиболее востребованные направления — Стамбул, Дубай, Минск, Анталья, Ташкент, Душанбе, Самарканд, Ереван, Баку и Пхукет.

Лидерами по объему перевозок среди российских авиакомпаний стали "Россия", "Победа" и "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), среди зарубежных — Uzbekistan Airways, Turkish Airlines и Belavia.

В 2023 году "Пулково" увеличил пассажиропоток на 12% к показателю 2022 года, до рекордных 20,4 млн человек. По прогнозам ВВСС, в текущем году данный показатель может вырасти до 20,6 млн пассажиров.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия".