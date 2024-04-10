По его словам, иностранный турпоток в Россию заметно вырос в последнее время.

"Если раньше к нам ехали в основном туристы из Европы, то сейчас – из арабских стран, с которыми мы активно налаживали взаимодействие все последние годы. Это Саудовская Аравия, Кувейт, Катар. Активизировались старые партнеры из Таиланда. Сначала приезжала одна группа в месяц, потом – две, теперь – шесть. Причем, это полноценные тургруппы от 25 человек", — сказал он.

По его словам, к летнему сезону есть перспективы роста группового туризма из самых разных стран.

"Мы видим сильный прирост арабского потока, туристов из Китая и Гонконга как его части, Ирана, Юго-Восточной Азии. Появились группы из Индонезии. Арабских туристов принимали всю зиму. Это пока нельзя назвать массовым турпотоком, особенно в сравнении с допандемийным, но очевиден стабильный интерес со стороны иностранных рынков, идет постепенное восстановление объемов. И, возможно, лето 2024 года станет периодом возрождения въездного туризма", — отметил представитель РСТ.

Он рассказал, что с 3 июня совместно с регулярным авиаперевозчиком из Бахрейна планируется запуск чартера из Манамы в Сочи.

"Под эти рейсы разработаны туры на 10-14 дней с отдыхом в Сочи и экскурсионной программой в Москве. Программы рассчитаны в основном на туристов из Саудовской Аравии, которые часто летают именно из Бахрейна и любят продолжительные туры", — пояснил Войтович.

В 2023 году в Россию с целью туризма въехало более 670 тыс. иностранных граждан – втрое больше, чем годом раньше, но на 86% меньше, чем в допандемийном 2019 году.