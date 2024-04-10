"Стартовал проект "Городские путешествия", предоставляющий возможность для школьников познакомиться с историей, культурой и достопримечательностями родного города", — написала вице-мэр в своем телеграм-канале.

Она отметила, что уже в апреле 1550 школьников из 31 общеобразовательной организации отправятся в путешествие по программе "Путь к Вершинам" на курорт "Роза Хутор".

"В программе путешествия: поездка на туристических автобусах; подъем на канатной дороге до уровня 2320 м; посещение этнографического парка "Моя Россия" и археологического музея; комплексный обед", — подчеркнула Калинина.

По ее словам, до октября 2024 года все школы Сочи примут участие в проекте "Городские путешествия".

"Школьников ждут маршруты по интересным местам города. Мы уверены, что городские путешествия станут не только познавательным способом провести время, но и возможностью для школьников расширить свои знания о городе Сочи", — заключила первый вице-мэр.