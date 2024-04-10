Как сообщает пресс-служба музея-памятника, размер иконы Божией матери "Иверская" составляет 56,3 см по высоте и 42,3 см по ширине, а средник — 36 на 24 см.

"Минин посвятил резьбе по дереву более сорока лет своей жизни и благодаря энтузиазму мастера искусство резной иконы переживает второе рождение. Ещё в 1984 году в качестве дипломного проекта художник создает резное панно "Славянская сказка", а в 1990 году Павел Георгиевич приступает к работе над первой иконой — Корсунским образом Богоматери", — говорится в сообщении.

Художник использует собственные наработки, введя в оформление иконы славянскую вязь. Постепенно художник углубляется в изучение специализированной литературы по древнерусской живописи (Андрей Рублев, Дионисий и Феофан Грек).

На некоторых этапах в работе группы принимают участие ученики Минина — студенты Института искусств Омского государственного педагогического университета. За 15 лет художники поработали над оформлением внутреннего убранства Троицкого кафедрального собора (Анадырь, 2003-2005), Воскресенского кафедрального собора (Калачинск, 2006-2012), Церкви Святого Духа (Омск, 2013) и других.

"Характерной стилистической чертой произведений омских резчиков является сознательный отказ от полихромной росписи резных образов. Их выразительность достигается за счет самого материала: цвета, фактуры древесины и сочетания разных пород по оттенкам. Это придает омской резной иконе особые черты аскетизма, созвучные с суровым сибирским климатом", — отмечают в музее.