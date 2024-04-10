"Одобрено финансирование 37 проектов на общую сумму 142,7 млрд руб в рамках программы льготного кредитования, утвержденной постановлением правительства №141. При поддержке банка реализуют 37 проектов в 23 субъектах России — от Карелии до Владивостока", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что больше всего заявок, получивших одобрение, поступило из Московской агломерации, Ставропольского края и регионов Дальнего Востока. Крупнейшим проектом с участием банка станет строительство гостиничного пятизвездочного кластера "Эльбрус. Поляна Азау" на 657 номеров в Кабардино-Балкарии с объемом кредитной линии в размере почти 15 млрд рублей.

Также будут профинансированы туристический кластер "Прокшино" в Москве и развлекательный комплекс с аквапарком в Перми, на реализацию которых направят более 13 и 10,3 млрд рублей соответственно.

В банке напомнили, что он с 2021 года является уполномоченным банком по предоставлению льготного кредитования — одной из ключевых мер поддержки туристической отрасли в стране.

"Сегодня кредит по субсидируемой государством ставке можно получить не только на строительство гостиниц и многофункциональных комплексов, но и на создание круглогодичных парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов, — в портфеле банка на их долю приходится 78%. Около 22% составляют гостиничные и курортные объекты различного уровня комфорта и обслуживания", — рассказала руководитель подразделения "Туризм" Банка ДОМ.РФ Анна Маликова.

Программа льготного кредитования в рамках 141-пп действует с 2021 года. Максимальный срок кредита составляет 12 лет, минимальная сумма — от 100 млн рублей.