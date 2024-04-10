"Достигнута отметка абсолютного максимума за историю наблюдений — 895 см, что на 115 см выше критического уровня. Ранее абсолютный максимум — 860 см — наблюдался 18 апреля 2011", — говорится в сообщении.
За прошедшие сутки уровень в реке повысился на 72 см.
"Из-за разлива реки Самара сегодня затоплена территория национального парка на площади не менее 11 тысяч гектаров, из берегов вышли десятки пойменных озёр, в зоне затопления оказалось не менее 6 обустроенных мест отдыха", — говорится в сообщении.
В нацпарке добавили, что причиненный паводком ущерб будет оценен после отхода воды.
Бузулукский бор — национальный парк в Самарской и Оренбургской областях. Его площадь — 1067,88 кв. км.
Ранее сообщалось, что на территории нацпарка паводковыми водами смыло железобетонный мост.
С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. В воскресенье правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.
Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге.