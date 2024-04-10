Как сообщает пресс-служба Музея истории Петербурга, именно на этом аппарате летал в космос четвертый петербургский космонавт Андрей Борисенко. Церемония презентации проводится 10 апреля — в день, когда семь лет назад этот спускаемый аппарат вернулся на Землю.

Космический корабль "Союз МС-02" совершил полет длительностью более 173 суток на Международную космическую станцию. Экипаж корабля состоял из командира Сергея Рыжикова (Роскосмос, РФ), бортинженера-1 Андрея Борисенко (Роскосмос, РФ) и бортинженера-2 Роберта Кимбро (НАСА, США). Стартовал корабль 19 октября 2016 года, 10 апреля 2017 года на Землю вернулся спускаемый аппарат.

В 2023 году Госкорпорация "Роскосмос" передала спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-02" Музею истории Санкт-Петербурга для показа в Музее космонавтики и ракетной техники имени Глушко. Научно-производственное объединение специальных материалов изготовило для спускаемого аппарата экспозиционный подиум.

Новый экспонат дополнит коллекцию спускаемых аппаратов Музея космонавтики и ракетной техники в Петропавловской крепости. Один из них — спускаемый аппарат космического корабля "Союз-16", побывавший в космосе и вернувшийся на Землю в декабре 1974 года, — демонстрируется на экспозиции музея. Другой — спускаемый аппарат топографического спутника "Комета", побывавший в космосе в 1990-е годы, — установлен перед зданием музея в Иоанновском равелине.