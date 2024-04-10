"В зону подтопления попал Музей им. Т. Г. Шевченко, расположенный в микрорайоне Старый Город Орска. Оперативно сработало Министерство культуры Оренбургской области. Еще до прихода большой воды все экспонаты и вся учетная документация из музея были вывезены. Всего 80 предметов", — написала Любимова в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что также были эвакуированы предметы временного хранения, картины из выставочного зала.

"Все экспонаты хранятся с соблюдением температурно-влажностных режимов", — добавила Любимова.

Также министр подчеркнула, что ведомство контролирует ситуацию по эвакуации музейных ценностей из зоны подтопления в Оренбургской области.